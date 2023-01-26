الخنجر يبدي اعتراضاً تجاه قرار الاتحادية: كوردستان أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم خلافاً للتفاهمات السياسية



أبدى رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الأربعاء، اعتراضاً ضمنياً على قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير بشأن ارسال الحكومة الاتحادية اموال الى إقليم كوردستان.

وقال الخنجر في تغريدة إن “القوى الوطنية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق الحد المعقول من الاستقرار في البلاد، ولا يمكن لأي مؤسسة في العراق أن تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد”.

واضاف ان “کوردستان أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم وثرواتهم بطريقة مخالفة للتفاهمات السياسية التي أسست عليها الحكومة الحالية”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وعدت حكومة إقليم كوردستان القرار بانه “جائر” وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية.

ودعت حكومة الاقليم، الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط