الداخلية توجه بتنفيذ الخطط الخاصة بثلاث محافظات استلمتها الشرطة

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الأربعاء، على العمل بالخطط المرسومة بإدارة الملف الأمني لثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم (أمس)، ورشة عمل مكثفة في مديرية التأهيل والتدريب، لمناقشة احتياجات ومتطلبات إنجاح مهام وزارة الداخلية بعد تسلم الملف الأمني في محافظات المثنى والديوانية وواسط بحضور وكلاء الوزارة وقادة شرطة هذه المحافظات وعدد من الضباط”.

وأكد الوزير “ضرورة العمل وفق الخطط المرسومة في إدارة الملف الأمني في هذه المحافظات”، مشدداً “على العمل بالقيادة والسيطرة، ومركز العمليات، والتصدي للمسؤولية بخطة متكاملة من خلال جهد استخباري متميز على الأرض والعمل على جمع المعلومات ومتابعة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم”.

وأكد “دعمه لقادة شرطة هذه المحافظات واسناد عملهم”، موضحا ان “وزارة الداخلية قادرة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين”.

وشدد بأن “على رجل المرور أن يعمل على انسيابية حركة الشارع وتعزيز هيبة القانون”، موجها “قيادة شرطة المثنى بتشديد الجهد الاستخباري للقضاء على تجار المخدرات والمتعاطين في هذه المحافظة”.

إلى ذلك، ذكر بيان آخر للوزارة، أن “لشمري التقى أمس، في مقر الوزارة سفير منظمة اليونسكو في العراق باولو فونتاني ومسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي ضياء صبحي”، مبيناً، أن “الوزير رحب في بداية اللقاء بضيفه والوفد المرافق له”.

واضاف أنه “تمّت مناقشة عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، التي تنفذها اليونسكو في العراق بشراكة مع الداخلية والقضاء وعلى رأسها تنظيم قطاع الإنترنت والمعلومات بما يضمن سلامة الاستخدام ومكافحة الجرائم الرقمية وتحسين حرية التعبير عن الرأي ومحو الأمية الرقمية والمعلوماتية”، مشيرا إلى أن “الجانبين اتفقا على عقد اجتماع موسع مع مديرية التدريب ومديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية، فضلا عن التنسيق المباشر مع دائرة العلاقات والإعلام لتنفيذ جملة نشاطات وبرامج في هذا الصدد”.

وحث الشمري منظمة اليونسكو “على المضي في مشاريعها الخاصة بحماية الصحفيين وسلامتهم وتعزيز حرية التعبير عن الرأي لتحسين الفهم المتبادل بين رجال الأمن والصحفيين”.

من جانبه، أكد سفير المنظمة مضي اليونسكو في دعم جهود وزارة الداخلية لتعزيز مشاريعها وبرامجها.

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لقيادة حرس الحدود، أنه “استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الثالث اللواء العاشر من القبض على (33) متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”، مشيراً إلى أن “الفوج الثاني في اللواء العشرين ألقى القبض أيضاً على (30) شخصاً اجنبياً كانوا يرومون تجاوز الحدود”.

وأضاف البيان أنه “تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

يأتي ذلك في وقت، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن “عملية استخبارية عالية الدقة نفذها أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين (بجريمة الارهاب)”.

وأضاف البيان، أن “احدهم عمل بصفة إداري في داعش الإرهابي وارتكب العديد من جرائم التهديد والابتزاز للحصول على أموال تعود لداعش، فيما اشترك المتهمون الاخرون معه من خلال تزوير المستمسكات الثبوتية والقيام بتلك العمليات المالية”.

وأشار، إلى “التحقيق مع المتهمين من قبل ضباط اختصاص بإشراف القضاء واتخذت بحقهم الإجراءات أصوليا”.

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