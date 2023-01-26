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الرئيس بارزاني يستقبل القنصل البريطاني الجديد في أربيل


استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس في صلاح الدين، القنصل البريطاني الجديد في أربيل، روزي كايف، والوفد المرافق لها.

وفي بداية اللقاء، هنأ الرئيس بارزاني القنصل البريطاني الجديد على استلام مهامها متمنياً لها التوفيق في عملها.

كما شكر الرئيس بارزاني مواقف بريطانيا في مساعدتها ودعمها لقوات البيشمركة في التصدي لداعش ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

كما ناقش الجانبان الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان وما يتعلق بالانتخابات المقبلة، حيث أكد الرئيس بارزاني أن شرعية المؤسسات ومصالح الإقليم فوق مصالح الأحزاب.

مجدداً تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات خلال عام 2023 الحالي.

كما بحث الاجتماع خطوات الإصلاح داخل قوات البيشمركة الكوردستانية، وضرورة استمرار التنسيق بين المجتمع الدولي وكوردستان لمواجهة خطر الإرهاب.

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