المالية النيابية تتحدث عن إجراء مهم سيخفض اسعار الدولار



كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن إجراء اضافي يجب ان يتم اتخاذها لغرض تخفيض سعر صرف الدولار وابعاده عن المضاربة وتحكم المصارف.

وقال كوجر في حديث إن “القرارات المتخذة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهمة لكن نحتاج جملة قرارات أخرى لغرض خفض الدولار”.

وأضاف كوجر أن “إحدى العوامل التي نعتقدها مهمة هي فتح بوابة مباشرة لشراء الدولار من البنك المركزي”.

واعتبر أن “على البنك ان يفتح له اكثر من فرع داخل المحافظة الواحدة لغرض تسهيل وصول التجار وأصحاب الصيرفات لشراء الدولار دون الحاجة إلى وساطات بعض المصارف التي قد تكون سبب وراء عدم ايصال الدولار الى التجار وأصحاب الشركات ما يساهم بصعوده”.

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