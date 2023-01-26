رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني: ما يقوم به العراق “معادٍ” للكورد



دعا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود يوم الأربعاء الكورد إلى الانسحاب من بغداد، مشيراً إلى أن المحكمة المسماة اتحادية ليست اتحادية، وهي غير دستورية وقراراتها لن تُنفذ في إقليم كوردستان.

وحث حاجي محمود في بيان له، الكورد على عدم تسليم أمتهم والكيان السياسي للإقليم تحت رحمة “المحكمة العربية” التي أصدرت عدداً من “القرارات الجائرة” ضدهم.

وتابع “أعتقد أن على الكورد الانسحاب من بغداد وقطع العلاقة معها، وألّا يكون هناك تمثيل عراقي في كوردستان بين الكورد وبغداد، لأن ما يقوم به العراق معادٍ للكورد”.

وأشار حاجي محمود إلى أن “على المحكمة العليا في كوردستان أن تصدر قراراً حاسماً يقضي بأن المحكمة العربية في بغداد ليست محكمة اتحادية وغير دستورية، ولن يتم تنفيذ أي من قراراتها في كوردستان”.

ومضى يقول “العراق يحتاج إلى محكمة دستورية”، لافتاً إلى أن المحكمة الحالية تأسست بموجب قانون إدارة الدولة المؤقت “ولا تتمتع بالشرعية”.

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