صدور أوامر قبض بحق عدد من المتهمين.. النزاهة: 4 ملفات للتلاعب بالمال العام في ذي قار خلال شهر

ذي قار/ حسين العامل

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة مؤخرا عن 4 ملفات هدر وتلاعب بالمال العام في ذي قار وذلك خلال سقف زمني امده شهر واحد وهو ما يعد تحركاً ملحوظاً في هذا المجال، وفيما اشارت الى هدر مليارات الدنانير والتلاعب بأوراق رسمية، اصدرت اوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين.

ورصدت (المدى) 4 قضايا كشفت عنها هيئة النزاهة الاتحادية خلال الفترة من 23 كانون الثاني 2023 الى 22 كانون الاول 2022 تتحدث عن ضبط هدر 3,4 مليارات دينار بالمال العام في معمل منسوجات ذي قار وهدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في عمليَّات تجهيز وشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بقيمة 15 مليار دينار.

هذا بالإضافة عن صدور أمري قبض بحق مدير عام هيئة استثمار ذي قار السابق في قضيَّة مخالفات تتعلق بعقارات جرى طرحها للاستثمار واحدثت ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، فيما أصدرت أمراً باستقدام قائممقام قضاء سيد دخيل؛ لمُخالفته واجبات وظيفته وعدم رفع التجاوز عن عقارٍ عائدٍ إلى دائرة عقارات الدولة. وذكر بيان لهيئة النزاهة، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة ذي قار، مُبيِّنةً أنَّ مقدار الهدر في المال العام بلغ قرابة (3,400,000,000) دينار”، مشيرة إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى معمل منسوجات ذي قار، نفّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين”.

مُوضحةً أنَّه ” تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط أوليات عقد تجهيز صفائح الدروع التي تعاقد عليها المعمل مع إحدى الشركات العامَّة في العام 2019 بمبلغٍ قدره (2,400,000,000) دينار”، لافتةً إلى أنَّه “لم يتم التصرُّف بها لغاية الآن خلافاً للعقد، وقيام إدارة المعمل بفسخ عقد تجهيز(10,000) صفيحة درع رضائياً، دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ”. واردف “ممَّا سبَّب تكدُّس الصفائح وتعرُّضها للاستهلاك”.

واستطردت الهيئة في بيانها أنَّه ” في عمليَّةٍ ثانيةٍ، رصد الفريق قيام إدارة المعمل بشراء مُولّدتي كهرباءٍ سعة (kv500) بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُهُ (490,000,000) دينار إلى معمل الراشيل، على الرغم من أنَّ العمل مُتوقِّفٌ فيه مُنْذُ العام 2013؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ للمال العامِّ”.

وفي بيان سابق صدر نهاية العام الماضي اعلنت هيئة النزاهة عن رصد حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في عمليَّات تجهيز وشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ، فضلاً عن حالات تزويرٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ عمليَّات التحرِّي التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار في مُستشفى الحسين التعليمي، كشفت عن وجود حاوياتٍ كبيرةٍ متروكةٍ في المُستشفى منذ عام 2014″، مُبيِّنةً أنَّها تحوي أجهزةً طبيَّةً بقيمة (8,448,862) ملايين دولارٍ تعاقدت على تجهيزها الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة “كيماديا” مع شركة (HT) الألمانيَّة.

مُنوِّهةً الى ان “قاضي التحقيق المُختصِّ قرر مفاتحة وزارة الصحَّة لإجراء التحقيق الإداري؛ لبيان وجود مُخالفاتٍ بعمليَّة التجهيز، وعدم إدخال المواد مخزنياً”. وتابع البيان “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بدائرة الصحَّة، أفادت الدائرة بضبط أوليَّات جهاز (SCAN PET) لم يتم إدخاله الخدمة منذ شرائه عام 2019″، لافتةً إلى أنَّ الجهاز الذي تمَّ شراؤه بمبلغ (2,290,000,000) دينار تعرَّض للاندثار؛ لعدم استفادة الدائرة منه؛ نتيجة عدم إدخاله للخدمة منذ تجهيزه ونصبه، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام”.

واورد البيان أنَّ “الفريق الميدانيَّ للمكتب رصد وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في كتبٍ مزعومٍ صدورها عن قسم الحماية الاجتماعيَّة في ذي قار، وقام إثر ذلك بإجراء التحرِّي في قسم الحماية الاجتماعيَّة وشركة (كي كارد)” ، مُبيِّنةً أنَّ ” الفريق تمكَّن من ضبط (30) كتاباً مزعوماً صدوره عن القسـم مُعنوناً إلى شـركـة (كي كارد) – مركز خـدمة الزبائن؛ لغرض إصدار بطاقاتٍ ذكيَّةٍ لمُستفيدي شبكة الحماية الاجتماعيَّـة”. وفي بيان لاحق صدر في منتصف الشهر الجاري كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمري قبض بحق مدير عام هيئة استثمار ذي قار السابق وبينت أنَّ “محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري قبض بحق المُدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في موضوع المُخالفات الحاصلة في إحالة أحد العقارات كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ ممَّا أدَّى لإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها” .

مشيرة إلى أنَّ “المحكمة المُختصَّة سبق أن أصدرت أمري استقدام بحقِّ المُدير العامِّ لهيئة استثمار ذي قار السابق في القضيَّتين”، لافتةً إلى أنَّ أحد أمري الاستقدام شمل ثلاثة مُتَّهمين آخرين.

فيما اشارت هيئة النزاهة في (التاسع من الشهر الجاري) الى إنَّ “محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام قائممقام قضاء سيد دخيل؛ لمُخالفته واجبات وظيفته وعدم رفع التجاوز على عقارٍ عائدٍ إلى دائرة عقارات الدولة في القضاء”.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية كشفت في تشرين الأول الماضي عن صدور امر استقدام بحق نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار، على خلفية وجود مخالفات في احد المشاريع الاستثمارية الكبرى في المحافظة، وافادت برصد مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ مُرتكبة من قبل هيئة استثمار ذي قار في عمليَّة إحالة مشروع استثماريِّ بقيمة تجاوزت (105) مليارات دينارٍ عراقيٍّ.

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