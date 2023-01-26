“كسر الاقلام” .. التقرير السنوي حول أوضاع حرية الصحافة في إقليم كوردستان – العراق لعام 2022



“الأخبار” أربيل, تقرير: دلير ابراهيم – بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة ووكالات الامم المتحدة ومنسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان العراق، أعلنت منظمة مراسلون للحقوق والتنمية الیوم الأربعاء 25/1/2023، وبدعم من لجنة الصحفيين المستقلين، تقريرها السنوي بعنوان (كسر الأقلام) عن أوضاع حرية الصحافة في إقليم كوردستان – العراق، لعام 2022

وفي مستهل المراسيم التي جرت في اربيل، اعلن هوزان قادر رئيس منظمة المراسلون للحقوق والتنمية، عن فحوى التقرير السنوي الثاني للمنظمة، حيث تم ادراج جميع الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في عموم مناطق اقليم كوردستان، كالاهانة والتعذيب والقاء القبض والتهديد واطلاق النار على الصحفيين والانواع الاخرى من الاعتداءات، وطالبوا الجهات المختصة للقيام بأدوارهم للحد من هذه الاعتداءات.



ثم عرض الصحفي أرشد شواني المعلومات والاحصاءات عن هذه الانتهاكات بدقة وتفصيل.. من جانبه اكد د. ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان على الاهتمام ودراسة هذا التقرير والعمل على ترسيخ مبادئ حرية الصحافة والإعلام والسعي من أجل تثبيت مبادئ حقوق الانسان في اقليم كوردستان العراق.

وتم خلال المراسم التأكيد على اهمية حرية التعبير وحرية الاعلام، التي تعتبر من اهم سمات التطور، ويجب على كافة الجهات ضمان بيئة مناسبة للصحافة والحد من الاعتداءات، وفي المقابل يجب على مؤسسات الإعلام والصحفيين التعامل بمسؤولية ومهنية مع الاحداث والتطورات.

يذكر بأن منظمة مراسلون للحقوق والتنمية من المؤسسات الفعالة لخدمة الصحفيين وتنشر بشكل دوري وسنوي تقارير عن الانتهاكات ضد الصحفيين باللغات الكوردية والعربية والانكليزية.

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