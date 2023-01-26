لدى استقبالها وزير الدولة الالماني … وزير الهجرة: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لحل جميع المشاكل التي تواجه العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم.



إستقبلت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، اليوم، الاربعاء، وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية الدكتور توبياس ليندنر، بحضور سعادة سفير جمهورية المانيا لدى العراق السيد مارتن بيكار.

اللقاء جمع الجانبين في مبنى وزارة الهجرة بالعاصمة بغداد، تم خلاله بحث طبيعة العلاقات بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطوير وتمتين تلك العلاقات في مجالات الهجرة وخصوصا الجالية العراقية من اللاجئين في المانيا فضلا عن دعم عودة النازحين وتحقيق الإستقرار في البلاد.

وأكدت سيادتها أن اللقاء جاء إستكمالاً لزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الأخيرة الى المانيا ، لبحث الملفات التي طرحت هناك، والتي تخص اوضاع العراقيين المتواجدين على الأراضي الألمانية خصوصاً المرفوضة طلبات لجوئهم وحل مشاكلهم العالقة وآلية عودتهم طوعياً.

من جانبه أكد الدكتور توبياس ليندنر التزامَ بلاده بدعم العراق، وتعزيز آفاق التعاون وتوسيعها في مختلف المجالات.





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