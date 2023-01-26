للبصره ايلوگ الكاس

ميسون نعيم الرومي

البصره البصرتنه ايلوگ الكاس – بوسه الكل لاعب من الراس

العب اضرب يـ ابراهيم – فدوه اوگلبي انت العين

عفيه ابرافو يا جلال – انت او أيمن ابن حسين

أسو اوضرغام اومناف – نكشخ بيكم فرحانين

احمد ومحمد،زيودي اويا امير- انجوم اتضوي ع الصوبين

مصطفى،علاوي اوآلاي – جيل الصاعد منصورين

حسن ، شيرگو اوعلاء – شعبي البيكم مفتخرين

فهد،مؤمل،ريوان – بالملعب كلكم مضوين

قمر البصره يا عدنان – معروف اسمك من جيلين

منكم كلنه ممنونين – شكرا (درجال) او(كاساس)*

بصراوي اويزهي بيهه الكاس – بوسه الكل لاعب من الراس

روحي اوعيني يا عراق – شعبك طيب احسن ناس

وطني الغالي يا عراق – تبقه العالي ماتنداس

وطني او يا وطن الأحرار – راسك شامخ ماتنداس

بوسه الكل لاعب من الراس

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الى شعب العراق العظيم

والى المنتخب الوطني العراقي (خليجي 25)

اهدي هذه الأهزوجه

بمناسبة الفوز بكأس خليجي 25 لكرة القدم

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*وكشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25 والتي تألفت من (23) لاعباً هم كل من:

جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، الاي فاضل ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، شيركو كريم.

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*خيسوس كاساس :- هو لاعب كرة قدم اسباني سابقا ومدرب المنتخب الوطني العراق حاليا

ويعتبر اللاعب *عدنان درجال :- رئيس الأتحاد العراقي لكرة القادم حاليا وكان سابقا صاحب الارقام القياسية من حيث المشاركات، حيث انه كان أكثر لاعب شارك في الألعاب الأولمبية وبجميع المباريات العشرة التي خاضها منتخب العراق في الثلاث المرات التي تاهل لها، وهو كذلك أكثر لاعب عراقي اشترك في دورات الخليج العربي.

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كانون الثاني / 2023

ســــــــــــــــــــتوكهولم

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