لمنع التهريب والمخدرات.. شمول 8 مناطق بين العراق وايران بـ”الخط الاحمر”

كشف مصدر مطلع، الأربعاء، عن شمول 8 مناطق على الشريط الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى بما سماه بالخط الاحمر وذلك لمنع ثلاثة مخاطر أبرزها التهريب والمخدرات.

وقال المصدر في حديث انه “في اطار رؤية شاملة لملف تأمين الحدود بين العراق وايران ضمن محور شرق ديالى تم شمول 8 مناطق تشكل اراض منخفضة يسهل الحركة بها بين الجانبين بالخط الاحمر اي يمنع الوصول اليها من قبل الجانب العراقي لاي سبب كان”.

واضاف، ان “تغييرات مهمة في خارطة الانتشار بدأت في عدة قواطع ضمن الشريط الحدودي تنفيذا لتوصيات لجنة امنية عليا اخذت على عاتقها وضع اولويات تأمين الشريط الحدودي بين العراق وايران سواء في الجنوب او الوسط او الشمال”.

واشار الى ان “تأمين الشريط الحدودي تأتي لمنع 3 مخاطر ابرزها التهريب للبضائع او المخدرات او احتمال دخول المتسللين من جنسيات مختلفة بكلا الاتجاهين وهو الاخطر”، لافتا الى ان “التشديد في المناطق 8 هو الاعلى وهناك كاميرات متطورة وضعت لتعزيز اجراءات مسك الحدود”.

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