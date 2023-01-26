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مستشار السوداني: الحكومة تعتزم تجريب خطوة تحمي العملة العراقية


تحدث المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن أهمية خطوة توجه العراق نحو الدفع الالكتروني في التعامل التجاري في القطاعات الخاصة والحكومية.

وقال صالح، إن “التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني في التعامل التجاري في القطاعات الخاصة والحكومية، أمر مهم جداً، وهذا الامر سيكون عامل في تحول من كلفة استخدام النقود الورقية للدفع الالكتروني، وهذا امر مهم جدا في التعاملات اليومية للمواطنين”.

وبين ان “توجه العراق نحو الدفع الالكتروني في التعامل التجاري، سيحمي العملة العراقية من التلف من خلال التعاملات اليومية وتنقلها بشكل كبير بين الأشخاص، وغيرها من الفوائد الاقتصادية، كما هي خطوة لتطوير التعامل المالي اليومي للمواطنين، والحكومة عازمة على تفعيل هذه التجربة والخطوة في القريب العاجل”.

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