Posted on by

مستشفى الطارمية العام خدمات طبية و صحية متميزة لاهالي قضاء الطارمية و مناطق اطراف بغداد


تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

تأسس مستشفى الطارمية العام عام ٢٠٠٩ و يعتبر المستشفى الوحيد في قضاء الطارمية و التي تعتبر احد اشهر المستشفيات في العراق و تغطي خدماتها الطبية و الصحية و العلاجية كثافة سكانية كبيرة لاقضية الطارمية و التاجي و مناطق المشاهدة و اطراف بغداد

و تضم المستشفى العيادة الاستشارية و الطوارى و وحدات (العيون ، الباطنية ، النسائية و التوليد ، الصيدلية الداخلية ، الاسنان ، المختبر ، المفراس و الاشعة ، الاطفال ، المقبلين على الزواج) .

و بين مدير مستشفى الطارمية العام الدكتور عبد الجبار صبار جواد تعتبر المستشفى احد اهم المؤسسات الصحية في جانب الكرخ و بالاخص في مناطق الاطراف و تمتلك اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و العلاجية من ذوي الخبرة حيث استقبلت المستشفى خلال عام ٢٠٢٢ المنصرم حيث استقبلت المستشفى (١٠٨٤٣٢) مراجع توزعت بين (٦٢٣٩٣) الف مراجع في الطوارئ و (٤٦٠٣٩) مراجع في العيادة الاستشارية و اجرت صالات العمليات (١٨٥٣) عملية جراحية متنوعة و شهدت صالات الولادة ولادة (١٠٦٥) طفل و سجلت وحدة المقبلين على الزواج (٦٦١) مراجع و اجرت مختبرات المستشفى (١٣٦٠١٢) الف فحص و تحليل مختبري و اجرت الوحدات الساندة (٣٥٧٣٥) الف فحص متنوع

و اضاف جواد افتتحت المستشفى عدد من المشاريع المهمة اهمها الجناح الخاص و وحدة المقبلين على الزواج و فحص الايكو و تجهيز المستشفى بجهاز فاكو العيون
مؤكدا ان الايام القليلة القادمة سيتم افتتاح مركز الديلزة و غسل الكلى ليقدم خدماته الى اهالي قضاء الطارمية الكرام و يجنبهم مشقة الذهاب الى المراكز التخصصية البعيدة .



https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/326211052_709783327467727_107920550900262137_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=WJmOFW8wKw4AX-EtzD4&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AfAg94AIPpLnMkSLCz0g3slGovzGVJxoR0ZncLV2Ed2ssA&oe=63D7815C

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close