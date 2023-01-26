مستشفى الطارمية العام خدمات طبية و صحية متميزة لاهالي قضاء الطارمية و مناطق اطراف بغداد



تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

تأسس مستشفى الطارمية العام عام ٢٠٠٩ و يعتبر المستشفى الوحيد في قضاء الطارمية و التي تعتبر احد اشهر المستشفيات في العراق و تغطي خدماتها الطبية و الصحية و العلاجية كثافة سكانية كبيرة لاقضية الطارمية و التاجي و مناطق المشاهدة و اطراف بغداد

و تضم المستشفى العيادة الاستشارية و الطوارى و وحدات (العيون ، الباطنية ، النسائية و التوليد ، الصيدلية الداخلية ، الاسنان ، المختبر ، المفراس و الاشعة ، الاطفال ، المقبلين على الزواج) .

و بين مدير مستشفى الطارمية العام الدكتور عبد الجبار صبار جواد تعتبر المستشفى احد اهم المؤسسات الصحية في جانب الكرخ و بالاخص في مناطق الاطراف و تمتلك اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و العلاجية من ذوي الخبرة حيث استقبلت المستشفى خلال عام ٢٠٢٢ المنصرم حيث استقبلت المستشفى (١٠٨٤٣٢) مراجع توزعت بين (٦٢٣٩٣) الف مراجع في الطوارئ و (٤٦٠٣٩) مراجع في العيادة الاستشارية و اجرت صالات العمليات (١٨٥٣) عملية جراحية متنوعة و شهدت صالات الولادة ولادة (١٠٦٥) طفل و سجلت وحدة المقبلين على الزواج (٦٦١) مراجع و اجرت مختبرات المستشفى (١٣٦٠١٢) الف فحص و تحليل مختبري و اجرت الوحدات الساندة (٣٥٧٣٥) الف فحص متنوع

و اضاف جواد افتتحت المستشفى عدد من المشاريع المهمة اهمها الجناح الخاص و وحدة المقبلين على الزواج و فحص الايكو و تجهيز المستشفى بجهاز فاكو العيون

مؤكدا ان الايام القليلة القادمة سيتم افتتاح مركز الديلزة و غسل الكلى ليقدم خدماته الى اهالي قضاء الطارمية الكرام و يجنبهم مشقة الذهاب الى المراكز التخصصية البعيدة .







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