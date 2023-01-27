أستراليا المفتوحة: تسيتسيباس الى النهائي بفوزه على خاتشانوف ..



ردّة فعل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعد احدى اللقطات بمواجهة الروسي كارن خاتشانوف في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب (ا ف ب)

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف رابعًا عالميًا نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرته، بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف العشرين 7-6 (2/7)، 6-4، 6-7 (8/6) و6-3، الجمعة في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

وسيواجه تسيتسيباس في النهائي الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات والاميركي تومي بول.

وفي سن الـ 24، أصبح اليوناني اصغر لاعب يبلغ النهائي منذ ديوكوفيتش البالغ 23 عامًا آنذاك عام 2011.

وفي حال فوز تسيتسيباس أو ديوكوفيتش باللقب، سيصبح احدهما تلقائيًا المصنّف الاول عالميًا.

وقال تسيتسيباس، الذي حقّق فوزه العاشر دون اي خسارة هذا الموسم، “حلمت كطفل أن ألعب في يوم من الأيام في هذا الملعب ضد أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع “لذلك أنا سعيد بالقتال الذي خضته هناك اليوم. أشعر أنني محظوظ ومبارك لأنني قادر على لعب كرة المضرب على هذا المستوى. كنت أرغب منذ سنوات عدة الآن ان اضع التنس اليوناني على الخارطة”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية لأنني في النهائي الآن ولنرى ما سيحدث”.

وتألق تسيتسيباس في ملبورن خلال المواسم الماضية بعد دخوله الى ساحات المنافسة عام 2019، وتمكن في سن العشرين من الاطاحة بالسويسري روجيه فيدرر من الدور السادس عشر.

وتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي في ذاك العام ثمّ في 2021 و2022، لكنه لم يفلح في محاولاته الثلاث ببلوغ النهائي، الا انّ ذلك مكنه من احتلال احد المراكز العشرة الاوائل في التصنيف العالمي خلال الاعوام الاربعة الماضية.

ويستمر سعي اللاعب اليوناني للظفر بلقب بطولة كبرى “غراندسلام” للمرة الاولى في مسيرته بعدما بلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021، في افضل نتيجة له سابقًا، قبل ان يفرّط بتقدمه بمجموعتين ويخسر امام ديوكوفيتش نفسه.

ودخل تسيتسيباس الى مواجهته مع منافسه الروسي متحليا بالثقة، على اعتبار انه فاز في جميع مواجهاته الخمس السابقة معه.

وتمكن سريعا من كسر ارسال منافسه في الشوط الرابع، الا انّ خاتشانوف تمكن من الردّ ومعادلة النتيجة.

وتبادل اللاعبان مجددا كسر الارسال فيما كان تسيبتسيباس متقدما 5-3، لتذهب المجموعة الاولى الى شوط فاصل تمكن اليوناني من حسمه.

واستمر ايقاع المباراة القوي في المجموعة الثانية حيث حافظ كلا اللاعبَين على ارساليهما الى ان فاز تسيبتسيباس على ارسال خاتشانوف والنتيجة 4-4، ليحسم المجموعة دون أي خطأ.

وفي ظل تزايد الضغوطات على خاتشانوف، تمكن المصنّف الثالث تسيبتسيباس من كسر إرسال منافسه والتقدم 2-1 في المجموعة الثالثة.

وفيما بدا ان تسيبتسيباس في طريقه لحسم اللقاء، تمكن خاتشانوف من قلب المعادلة بينما كان الاول على بعد نقطتين فقط من الحسم، ليفرض الروسي مجموعة رابعة بعد شوط فاصل.

وحافظ تسيبتسيباس على هدوئه في المجموعة الرابعة كاسرا ارساله منافسه مبكرا، ليخطو بثقة نحو الفوز وبطاقة العبور الى النهائي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط