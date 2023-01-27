اختناق طفلين.. حريق في معمل للموبيليات في زاخو

اعلنت ادارة قضاء زاخو المستقلة في إقليم كوردستان،الخميس، عن اندلاع حريق في معمل للموبيليات في مدينة زاخو، لافتة الى اصابة طفلين على الأقل بالاختناق.

وقال مدير قسم الدفاع المدني في زاخو جمال هسن في تصريح ان الحريق حصل مساء اليوم الخميس في حي نوروز عندما اندلعت النيران في معمل للموبيليات في الطابق الاول لاحد المنازل.

وأشار هسن إلى أن الحريق تسبب بإصابة طفلين في المنزل بالاختناق وتمت معالجتهما، لافتا الى احتراق سيارتين كانتا متواجدتين في محل الحادث بالكامل.

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