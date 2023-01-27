ازدياد ظاهرة العنف تجاه الاطفال

أدهم إبراهيم

شهد العراق في الاونة الاخيرة

ارتفاعاً كبيراً في حالات العنف ضد الأطفال على أيدي ذويهم او في المدارس، والطرقات ، تنوعت بين الضرب العنيف والتوبيخ .

وكثيرا مانطالع في الاخبار عن ضرب وحشي اوتعذيب لاطفال من قبل ذويهم ، مثل خبر وفاة طفلة تعرضت للضرب من قبل والدتها بسبب تقصيرها الدراسي .

او اب يعذب طفلته ، كما ظهر في فديو اثار ضجة كبيرة في اوساط المجتمع .

وصور طفل عراقي وهو يتلقى ضربات عنيفة على يد والده، وقد حصل على تعاطف شعبي كبير ، ادى الى القاء القبض على الاب .

كما انتشر العنف ضد التلاميذ في المدارس بشكليه الجسدي واللفظي وتحول لمشكلة حقيقة في غياب الجهات الرقابية للمؤسسات التعليمية .

وفي كل يوم نشهد عشرات الأطفال يمارس ضدهم العنف من دون رقابة او محاسبة .

وقد حذرت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من تبعات العنف المستمر ضد الأطفال ووصفته بأنه بلغ مستويات خطيرة ، وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن 80% من أطفال العراق يتعرضون للعنف .

وهذا الامر لا يقتصر على العراق وحده ، فقد نشرت اليونسيف تقريرا يبين فيه ان 90٪ من الأطفال في العالم العربي هم ضحايا للعنف ، بما في ذلك سوء المعاملة أو الزواج المبكر أو ختان الإناث أو العمل القسري .

ولم تتخذ الحكومات اية سياسات حازمة لمكافحة العنف وسوء المعاملة للاطفال .

حتى اصبح العنف والايذاء الجسدي والنفسي ضد الاطفال من الظواهر البارزة في المجتمعات العربية .

ويعد من الممارسات الخطيرة لانتهاك حقوق الإنسان .

وقد نقلت بعض العائلات المهاجرة السلوك السئ هذا الى اوروبا .

فقامت بعض الدول الاوروبية باخذ الاطفال من عوائلهم عند معرفتهم باساءة معاملة الطفل جسدياً اونفسياً . وهذا يشمل ايضا العنف اللفظي ، اوالإهمال من ناحية تغذية الطفل او صحته .

وقد اعترض الاهالي على ذلك واعتبروه من الممارسات العدوانية تجاه المهاجرين ، ولم ينظروا الى ممارساتهم الخاطئة والمسيئة للاطفال .

لايعاني الاطفال من العنف وسوء المعاملة فقط . بل ان هناك مايسمى بالأفتقار العاطفي والذي يتمثل بالحرمان من الحنان او العطف او حتى الجهل في معاملة الطفل فتظهر عليه علامات الانعزال او العناد وهي انماط سلوكية ، يصعب التعافي منها بسهولة مقارنة بالأطفال في نفس العمر .

فنوبات غضب الطفل التي لا يمكن السيطرة عليها ، والافتقار الى الاندماج في محيطه ، والاستيقاظ الليلي ، والسلوك العدواني المعارض

، هي واحدة من نتائج سوء المعاملة .

إذا تبنينا تربية قائمة على العنف اوالتهديد والوعيد ، فان الطفل سيعيش تحت ضغط الخوف ، وسيترك اثاره السلوكية عليه مستقبلا .

يحتاج الطفل بالفعل إلى انشاء رابطة عائلية سليمة بواسطة الكلام اللين والحوار بدل العقاب والعنف ، او الشتائم والصراخ .

فالأطفال الذين يتعرضون للعنف في المنزل غالبا ما يصبحون أشخاصًا عنيفين ، ويسلكون النهج العدواني تجاه الاخرين مستقبلا .

اذا اردنا مجتمعا” يعيش بامان وسلام فعلينا العناية الجسدية والنفسية للطفل ، فهو ذخيرة المجتمع واساس المستقبل .

والتوعية المجتمعية سواء عن طريق الاعلام والندوات او المنظمات والجمعيات الانسانية ، لها دور مهم في الوقاية من هذا السلوك الضار .

وثمة حاجة ماسة لقيام مراكز الطفولة بوضع الية تحمي الاطفال من كل الاعمال الضارة او المسيئة لهم .

وعلى الدولة تشريع القوانين لحماية الطفل من جميع أشكال الاساءة او العنف الجسدي واللفظي من اي جهة كانت سواء في البيت او المدرسة او المجتمع .

فمثل هذه التشريعات تحمي الأطفال من الانتهاكات المسيئة للطفولة والمنافية للانسانية ، وهي لاتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع ، كما يدعي البعض .

ادهم ابراهيم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط