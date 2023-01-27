الاتحاد يهزم النصر 3-1 ويتأهل لنهائى كأس السوبر السعودي



فاز فريق الاتحاد على حساب نظيره النصر بنتيجة 3-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالى 2023، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق، وهي النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من رومارينهو، وعبد الرزاق حمد الله ومهند البيشي في الدقائق 15، 43، و93 على التوالى لصالح نادي الاتحاد، بينهما جاء هدف النصر عن طريق اللاعب تاليسكا في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة يتأهل نادي الاتحاد لملاقاة الفيحاء في نهائي السوبر السعودي يوم الأحد القادم لتحديد بطل النسخة الحالية التي تنظم من مشاركة 4 فرق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وشارك الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد نجما اتحاد جدة والمنتخب الوطني في التشكيل الأساسي للمباراة وقادا فريقهما لتقديم أداء ممتاز أمام غريمه الذي يمتلئ بالنجوم، أبرزهم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمامه في صفقة مدوية حصل بموجبها نجم مانشستر يونايتد السابق على حوالى 200 مليون يورو راتبًا سنويًا.

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