التربية تحدد عدد المدارس الكلية التي يحتاجها العراق

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن مضامين خططها لبناء وتأهيل المدارس وتجهيزها بالرحلات المدرسية في إطار جهود الحكومة لمعالجة ملف الاكتظاظ في الصفوف، فيما حددت عدد المدارس الكلية التي يحتاجها العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم): إن “عدد التلاميذ في العراق يصل إلى 13 مليوناً والوزارة تخطط لتزويد المدارس بحاجتها من الرحلات المدرسية بالكامل ولديها تعاون مع عدة جهات لتحقيق هذا الهدف، منها فريق الجهد الخدمي والهندسي”، مشيرا إلى “وجود جهد كبير وحملات كبرى في المحافظات لتحقيق هذا الهدف في إطار مبادرة رئيس الوزراء”.

وأضاف، أن “الهدف من الخطة هو تلبية الحاجة كاملة وكذلك تقليل الاكتظاظ في الصفوف بموازاة استمرار أعمال إنشاء المدارس وهنالك خطة لتأهيل وترميم أكثر من 2000 مدرسة ضمن البرنامج الحكومي”.

ولفت إلى، أن “الأولوية ستكون لمدارس البنات والريفية، فضلا عن المدارس المكتظة وخاصة في المناطق الأشد فقراً”، مؤكداً “دخول 198 مدرسة إلى الخدمة خلال المدة الماضية”.

وأشار إلى، أن “حاجة العراق الكلية من المدارس تبلغ 8 آلاف”، مشيراً إلى أن “خطة الوزارة للسنوات الخمس المقبلة هو بناء أكبر عدد ممكن من المدارس والانتهاء من ملف المدارس الطينية بالكامل”.

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