السوداني يعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع ماكرون



2023-01-26

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وباريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب السوداني، في تغريدة له على تويتر: “قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق ماكرون، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات”.

وأضاف: “سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادّة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخطّطنا في البرنامج الحكومي”.



وبحسب بيان ورد التقى رئيس الوزراء العراقي، رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، في مقر رئاسة الوزراء، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا التي تستغرق يوماً واحداً.

وشهد اللقاء، وفقاً للبيان، التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار.

وبحسب البيان، حضر اللقاء وزراء الخارجية والنفط والصناعة والمعادن والثقافة بالإضافة إلى رئيس هيئة النزاهة وأمين بغداد

وجرت بعد اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا، وقّع المذكرة من الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحوّل الطاقة الفرنسي.

كما تم توقيع مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار، حيث وقّعها عن العراق وزير الخارجية فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي.

ووصل السوداني، بوقت سابق من اليوم، العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع فرنسا، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية، بحسب المكتب الإعلامي للسوداني.

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