بحضور وكيل وزارة الثقافة المعهد الفرنسي يعرض فيلم (رجل الخشب) للمخرج قتيبة الجنابي

بحضور وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عماد جاسم، احتفى المعهد الفرنسي في العراق بتقديم العرض الاول للفيلم السينمائي (رجل الخشب) للمخرج المغترب قتيبة الجنابي، يوم 2023/1/26.

الفيلم حاصل على دعم وزارة الثقافة العراقية، اضافة الى دعم مهرجان القاهرة ومؤسسة الدوحة، وكذلك حصل على جوائز عديدة، منها الذهبية من مهرجان طوكيو للفيلم المستقل، والبرونزية من مهرجان أشبيلة السينمائي.

وفي مستهل النشاط تحدث وكيل الوزارة قائلا: من دواعي فخرنا واعتزازنا ان نحتفل بقامة عراقية تحصد الجوائز العالمية، ونثمن تواصل المعهد الثقافي الفرنسي مع المنجز الابداعي العراقي، ولعل بصمات مخرجنا المميز قتيبة الجنابي تكاد تعلن عن نفسها في المحافل العالمية وهو ينافس السينما العالمية بافكاره التي تحمل شفرات الادانة للعنف والمعارك وتترجم حنين المغتربين وكذلك تسليط الضوء على عذابات اللاجئين).

حيث ينتمي فيلم (رجل الخشب) الى الفنطازيا وسينما المؤلف، ويتناول المغترب العراقي الذي يتحول الى خشب، وتبدأ أحداثهُ مع رجل من خشب (دمية بحجم الانسان يجبر على ترك موطنهُ في الغابة، وتتقاطع أقدارهُ مع عدد من الشخصيات في أيام مسعاهُ الصعبة للعودة الى مكانه الاول (الوطن) ليرسم لنا رحلته في صور من العقل والقلب كل من أجبروا على ترك أوطانهم.

الفيلم من أخراج وتصوير وأنتاج قتيبة الجنابي، كما ساهم في الانتاج المنتج العراقي علي رحيم.

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