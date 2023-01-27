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بعد إعادة بناء وترميم منازلهم … وزير الهجرة تعلن عودة (215) نازحاً الى قريتي عرب فارس الطعان والعكيدات في ديالى


أعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، عن عودة (215) نازحاً بما يعادل (43) أسرة من أقضية بعقوبة والمقدادية وكلار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قريتي ( عرب فارس الطعان والعكيدات ) التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى ، مشيرة إلى أن العودة جاءت بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية IOM .

وأضافت سيادتها انه تم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM من خلال برامج الإنتقال والأنتعاش، بإعادة بناء وترميم منازلهم وأعمار البنى التحتية لشبكتي الكهرباء والماء، فضلاً عن شمولهم بمخصصات النقل .

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