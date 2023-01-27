بعد الفوز بكأس الخليج.. عدنان درجال واثنين من أعضاء اتحاد الكرة العراقي في طريقهم للاستقالة

كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن رئيس الاتحاد واثنين من الأعضاء سيقدمون استقالاتهم احتجاجاً على انعدام البيئة المشجعة على العمل.

وقال المصدران “سبب استقالة رئيس الاتحاد عدنان درجال واثنين من الأعضاء هو المتآمرين ضده والذين يبغون تسقيطه من اعداء النجاح”، على حد وصفه.

واضاف ان “درجال لم يتقبل هذه البيئة غير الصحية والضغط النفسي الذي لحق به ولهذا قرر الابتعاد رغم ما قدمه من نجاح اخير للمنتخب العراقي في بطولة خليجي 25”.

واشار الى ان “هناك الكثير ممن لا يحبون نجاح درجال وعمله المتواصل والدؤوب وإصراره على اقامة خليجي 25 في البصرة رغم الصعوبات التي واجهته”.

وختم المصدر بالقول “اثنان من أعضاء الاتحاد في طريقهما لتقديم استقالتهما تضامنا مع درجال”.

ونجح عدنان درجال وزير الرياضة والشباب السابق والرئيس الحالي للاتحاد العراقي لكرة القدم في إقناع الاتحاد الخليجي بإقامة خليجي 25 في البصرة التي نجح في تنظيمها وخطف العراق لقب البطولة.

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