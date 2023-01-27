تفاصيل لقاء السوداني وماكرون في باريس



بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى مساء الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية”.

وتابع أنه “جرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم”.

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