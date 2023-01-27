درجال يعزي بوفاة اللاعب الدولي السابق أنور مراد الفيلي

تقدم وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال يوم الجمعة بوفاة اللاعب الدولي السابق أنور مراد الفيلي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة ورد لصحيفة صوت العراق، بأن درجال “تقدم بأحر التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق حارس مرمى المنتخب العراقي انور مراد الفيلي، والى الاوساط الرياضية برحيله، داعيا الباري تعالى ان يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان”.

وغيّب الموت، أنور مراد الفيلي، الاثنين، عن عمر ناهز الثمانين عاماً في في مدينة ارنهم الهولندية.

ومثل الفيلي المنتخب العراقي لكرة القدم في ستينيات القرن المنصرم، كما لعب في صفوف عدة اندية منها الشرطة، ومنتخب اتحاد شبيبة كوردستان.

انور مراد سليم الفيلي، من مواليد 1939 تولد باب الشيخ عكد الاكراد في بغداد، هاجر إلى هولندا في التسعينيات بعد ملاحقات استمرت لسنوات من قبل نظام البعث، بسبب توجهاته القومية، كما ذكر ذلك في مقابلة سابقة ولعبللفرقه المدرعه الثالثه لسنوات طويله

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