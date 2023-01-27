ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية على اتلاتيكو مدريد



تأهل فريق ريال مدريد لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على فريق اتلاتيكو مدريد.

واستطاع فريق اتلاتيكو مدريد التقدم في الدقيقة 19 من الشوط الأول بهدف جاء عن طريق اللاعب الفارو موراتيا لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني كادت أن تنتهي المباراة لصالح اتلاتيكو مدريد لولا التغيير الذي أجراها مدرب ريال مدريد حيث تمكن روديغو من تعديل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافية للمباراة لتذهب إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول استطاع هداف ريال مدريد، كريم بنزيما تحقيق هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول الإضافي، وفي الدقيقة الإضافية الأولى من الشوط الإضافي الثاني تمكن لاعب ريال مدريد، فينيسيوس، من تسجيل الهدف الثالث لتنتهي المباراة بثلاثية لريال مدريد مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة إشهار الحكم سبع بطاقات صفراء، اثنان منها لريال مدريد وخمس لاتلاتيكو مدريد بالإضافة إلى بطاقة حمراء للاعب اتلاتيكو سامويل سايز في الدقيقة 99.

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