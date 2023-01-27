زاخو يقسو على مضيفه الديوانية بخماسية بدوري الكرة الممتاز



تمكن فريق نادي زاخو من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة 13 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

جرت المباراة في الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة على ملعب كربلاء الدولي .

سجل فريق الديوانية اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي كريم في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول ، وفي الدقيقة 42 تمكن زاخو من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب محمد عمر الغنيمي لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني اضاف زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب ستار ياسين ، وفي الدقيقة 68 زاد زاخو من غلته بتسجيله هدفاً ثالثا عن طريق اللاعب خالد راضي ، وقبل نهاية اللقاء بدقيقة سجل زاخو هدفه الرابع عن طريق اللاعب محمد عمر الغنيمي ، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل زاخو هدفه الخامس والاخير عن طريق خالد راضي.

ورفع زاخو رصيده للنقطة 11 بالمركز 17 وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 2 بالمركز الاخير .

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