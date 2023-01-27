فؤاد حسين : السوداني وماكرون لم يتطرقا لقرار المحكمة الاتحادية الأخير

فؤاد حسين لرووداو: السوداني وماكرون لم يتطرقا لقرار المحكمة الاتحادية الأخير



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صحة العلاقة بين بغداد وأربيل، مشيرا الى ان الجانبين لم يتطرقا الى قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم قانونية إرسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً الى أربيل.

وتوجّه رئيس الحكومة العراقية، الخميس (26 كانون الثاني 2023)، الى فرنسا، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، التقى السوداني خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ومسؤلين رفيعين بالبلد، في العاصمة باريس.

وقال حسين الذي رافق السوداني في زيارته لفرنسا، لمراسلة شبكة رووداو الإعلامية عقب انتهاء الاجتماع مع ماكرون، أن “الاجتماع بين السوداني وماكرون كان جيداً، وناقش عدة مواضيع منها تعاون فرنسا والعراق في بناء خط قطار سريع (ميترو) في بغداد”.

كما ناقش الاجتماع موضوع التعاون الأمني والعسكري بين بغداد وباريس، العلاقات الثنائية الاقتصادية، والوضع السياسي في العراق، وفقاً لحسين.

وكان ملف العلاقات بين بغداد وأربيل أحد المسائل الأخرى التي تضمنها الاجتماع، وحسب قول وزير الخارجية العراقي، فإن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سأل عن موضوع الموازنة وقانون النفط والغاز”.

أشار حسين الى ان الرئيس الفرنسي أعرب عن أمله في تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان العلاقات بين بغداد وأربيل جيدة جداً وهي قائمة على أساس الاتفاق المعقود بين القوى السياسية التي شكلت الحكومة، وان تلك العلاقات تستند الى اتفاق وبرنامج حكومي.

وفيما يتعلّق بقرار المحكمة الاتحادية الأخير حول ارسال الحكومة الاتحادية سلفة شهرية الى أربيل لدفع رواتب الموظفين، قال حسين ان السوداني وماكرون “لم يتطرقا في الاجتماع الى هذا الموضوع”.

يعتزم العراق عقد صفقة لشراء مجموعة أسلحة ومعدات من فرنسا، وفي هذا الإطار، ذكر وزير الخارجية العراقي ان فرنسا هي إحدى الدول الداعمة للعراق في الحرب على الإرهاب، وهذه المسألة ستناقشها وزارة الدفاع العراقية مع الشركات الفرنسية.

أمس الخميس (26 كانون الثاني 2023)، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، عن توقيع اتفاقية شراكة ستراتيجية مع فرنسا.

وقال السوداني في تغريدة على موقع تويتر: “وقّعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات”، مؤكدا مواصلة العمل “مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخططنا في البرنامج الحكومي”.

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