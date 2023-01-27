“فارس عيسى” يستقبل امير الكورد الأيزيدين في العراق والعالم

استقبل الأستاذ” فارس عيسى ” رئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان في بغداد صباح الخميس (٢٦/١/٢٠٢٣) بمكتبه الخاص، أمیرالكورد الأيزيدين في العراق والعالم “حازم تحسين بيك” ووفد رفيع من الشخصيات الكوردية الأيزدية.

وفي مستهل اللقاء هنا رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد الوفد بأعتراف البرلمان الألماني بجريمة ابادة ابناء الكورد الايزيدين على يد تنظيم داعش الأرهابي عملية ابادة جماعية(جينوسايد).

وفي جانب آخر من اللقاء تحدث “عيسى” عن النهج الوطني و الأنساني لحكومة اقليم كوردستان ازاء الكورد الأيزيديين وبالأخص اعادة المختطفين الى عوائلهم وايواء النازحين في المخيمات،فضلا عن رؤية الحكومة لمعالجة معاناة النازحين واعادتهم الى ديارهم من خلال تنفيذ اتفاقية “سنجارالموقعة بين الحكومتين الأتحادية واقليم كوردستان.

ومن جانبه شكر اميرالكورد الأيزيدين، حكومة اقليم كوردستان على استمرار مواقفها الداعمة لقضيتهم ،مطلعا رئيس ممثلية حكومة الاقليم على نتائج جولته العربية و الأوربية الأخيرة من اجل تحشيد الدعم لقضية الكورد الأيزديين،فضلا عن مباحثاته مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأتحادي.

وفي ختام اللقاء اكد الاستاذ “فارس عيسى” على استعداد ممثلية حكومة الاقليم في بغداد للدفاع عن حقوق شعب كوردستان الدستورية والقانونية وبالاخص الكورد الأيزديين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط