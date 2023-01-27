في باريس.. السوداني يبحث مع شركات فرنسية تزويد العراق برادارات “عسكرية”



بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، في العاصمة باريس مع ممثلي عدد من الشركات الفرنسية الكبرى تزويد العراق برادارات “عسكرية”.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن “رئيس مجلس الوزراء التقى ممثلي شركة تالس الفرنسية، وجرى خلال اللقاء البحث في تزويد العراق برادارات تخصصية للارتفاعات العالية والواطئة، بما يؤمن مسارات الطيران المدني والعسكري، بمختلف الارتفاعات، وتأمين الأجواء العراقية من الطيران غير المصرح به”.

كما التقى السوداني وفد ممثلي شركة داسو الفرنسية، حيث جرى البحث في تزويد العراق بطائرات رافال المقاتلة لصالح القوة الجوية العراقية، وطائرات فالكون المدنية لصالح الطيران المدني العراقي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء ايضاً وفداً يمثل شركة ايرباص المتخصّصة بصناعات الطيران، وتناول اللقاء التباحث في تدعيم طيران الجيش العراقي بمروحيات مقاتلة وتخصّصية، بما يرفع كفاءة قواتنا الأمنية في ملاحقتها فلول داعش الإرهابية وحماية الحدود العراقية.

وفي بيان ثان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأخير التقى في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً مثّل شركة الستوم ترانسبورت المختصة بقطاع النقل.

وشهد اللقاء التباحث في تفعيل مشروع قطار بغداد المعلق الذي واجه تلكؤاً، وأهم العقبات التي عرقلت تنفيذه.

وجرى الاتفاق على إجراء مباحثات حاسمة في بغداد قريباً من أجل تقرير التفاصيل النهائية للمضي بالمشروع، بحسب البيان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط