قصص برقية مني وإليَّ ! ..

بقلم مهدي قاسم

ــ 1

أنا طريق وظلي مسافة من سلسلة وأقواس شائكة

خطوي الجامح المتوثب …………..

وحده يتنكب أفقا غامضا يعلو بعيدا مترددا ….

كطائر حائر عند بوصلة الاتجاهات .

ــ 2

ينبوع وليد بحجم قطرة ماء ، يواسي بحرا عملاقا

يحتضر متيبسا من ضراوة ظمئه الشديد والطويل .

ــ 3

جبل حتى يبدو متأنقا وجميلا

يرتدي شالا برتقاليا من لهيب بركان أزرق

قام بنزهة مباغتة نحو بلدة قريبة .

ــ 4

في حلمي ثمة هدهد حط على كتفي اليمنى فجأة

يخبرني مغردا سعيدا :

ــ يا أنت ! .. وها قد أصبحتَ أخيرا رسولا مرسلا لقوم من كسالى و منافقين !.

عندها هززتُ رأسي رفضا قاطعا و تصميما مستميتا :

ــ سأكون كل شيء ما عدا هذا ، يا هذا ؟ .

إذ يكفيني أن أعايشهم أربعين يوما لأصبح مثلهم ..

إذن ألف لا ولا ..

فمن الأفضل أن أبقى شيطانا نزيها و صادقا لا يسبب معاناة للناس ، على أن أكون رسولا منافقا و دجالا كاذبا و متواطئا على مظاهر شر ورذيلة .

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