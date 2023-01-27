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مقتل قيادي كبير بتنظيم داعش في عملية أمريكية بالصومال


ارشيف
أعلن مسؤولون أمريكيون، ليل الخميس، مقتل قيادي في تنظيم داعش، في عملية هجومية للجيش الأمريكي شمال الصومال.

وقال المسؤولون إن العملية أسفرت عن مقتل القيادي بتنظيم داعش، بلال السوداني، وعشرة من زملائه.

وأضافوا أن العملية في الصومال تمت بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونفذت في آخر 24 ساعة.

وأكد المسؤولون أن العملية لم توقع أي خسائر بين صفوف القوات الأمريكية أو المدنيين.

ورفض المسؤولون التطرق إلى التفاصيل الأساسية للعملية، كما رفضوا الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كان قد تم جمع أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأمريكية العملية أو حتى عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.

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