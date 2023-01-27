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نائب كردي: هدف واحد وراء ضغط بغداد على شركات النفط في الاقليم


اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، الخميس، ان الاقليم مستمر باستخراج وتصدير النفط وفق الدستور، مشيرا الى ان مضايقة الشركات العاملة في الاقليم هدفه الضغط على اربيل.

وقال حسن في حديث إن “الإقليم مستمر باستخراج النفط وتصديره وهذا لايتعارض مع القانون والدستور إطلاقا، ولاحل إلا بالتصويت على قانون النفط والغاز”.

وأضاف أن “الشركات النفطية لديها عقود مصدقة قانونيا للعمل في إقليم كردستان، والضغط عليها لايقافها العمل يأتي بهدف الضغط على حكومة الإقليم وهذا الأمر يعد محاربة لكردستان من عدة أبواب”.

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