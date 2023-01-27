نيجيرفان بارزاني في ذكرى تحرير كوباني: شعب كوردستان لن ينسى أبداً مساعدة التحالف الدولي



هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، الشعب الكوردي بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على تحرير مدينة كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «أهنئ كل شعب كوردستان بذكرى تحرير كوباني، في هذه الذكرى نتذكر باحترام وتقدير رجال هذه البطولة العظيمة، وننحني لأرواحهم».

وأضاف نيجيرفان بارزاني، أن «شعب كوردستان لن ينسى أبدًا مساعدة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب».

وشن تنظيم داعش هجوماً شاملا في أيلول / سبتمبر 2014 على مدينة كوباني، حيث سيطر التنظيم على نحو 90% من المدينة وسط حالة نزوح كبيرة وخروج مئات الآلاف من السكان وتوجههم صوب الحدود التركية.

وبناء على توجيهات الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، توجهت قوة من البيشمركة إلى كوباني مصحوبة بالأسلحة الثقيلة، للمساعدة في مواجهة داعش وتحرير كوباني، ودخلت البيشمركة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 مدينة كوباني، لتدك مواقع تنظيم داعش وتحرر المدينة بدعم من وحدات حماية الشعب وإسناد جوي من التحالف الدولي.

وبعد خمسة أشهر من القتال ضد داعش، عادت قوات البيشمركة الموفدة لكوباني إلى اقليم كوردستان في 18 نيسان / أبريل 2015 معلنة إتمام مهمتها بنجاح.

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