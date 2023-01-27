والدة بيكيه تعاني بعد انفصاله.. لماذا تفجّرت العلاقة بين شاكيرا وحماتها السابقة؟



رد بيكيه على شاكيرا بعد سخريتها منه

كشفت مونتسيرات برنابيو، والدة اللاعب الدولي الإسباني السابق جيرارد بيكيه، أنها تمرّ بوقت عصيب، على خلفية الخلافات بين ابنها وطليقته المغنية الكولومبية شاكيرا عقب انفصالهما.

وأوضحت مونتسيرات لمجلة “ليكتوراس”، أن انفصال بيكيه عن شاكيرا “كان مؤلمًا” لها، مشيرة إلى أنها حاولت إصلاح العلاقة بين الطرفين لكن دون جدوى.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، انفصل بيكيه عن شاكيرا بعد علاقة دامت 12 عامًا أنجبا خلالها طفلين، وعقب تقارير عن خيانة اللاعب لحبيبته، قبل أن يدخلا في سجالات قانونية حول حضانة طفليهما.

ورأت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن قصة المجلة عن والدة بيكيه يمكن تلخيصها في أن الجدة “محطّمة”، إذ إن المغنية الكولومبية طلبت من ولديها عدم الاتصال بجدتهم لأبيهم، الأمر الذي كان صعبًا جدًا على عائلة لاعب برشلونة السابق.



ونقلت “ليكتوراس” عن مصادرها قولهم إن الوالدة كانت تشجّع ابنها وشاكيرا، على الحوار من أجل المصالحة، مضيفين أن العلاقة بين والدي بيكيه وحفيديه ممتازة، إذ إن الحفيدين كانا يتواجدان في منزل جديهما لأبيهما أثناء انشغال والديهما بعملهما.

عوامل فجّرت العلاقة بين شاكيرا وحماتها السابقة

وتحدّثت المجلة عن ثلاثة عوامل محددة أدت إلى تفجير العلاقة بين شاكيرا ووالدة بيكيه.

الأول، كان منشورا للمغنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي اعتبرته الوالدة شكلًا من أشكال الضغط على ابنها.

الثاني، هو انتشار صور بيكيه وشريكته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 عامًا)، مع والدي اللاعب في لا سيردانيا.

أما الثالث، فهو فصل شبكة الشركات التي جمعت العائلتين حتى الانفصال.

والأسبوع الماضي، أفادت “ماركا” بأن شاكيرا تعمل على بناء جدار يفصل بين منزلها ومنزل والدي زوجها السابق، بعد تصاعد حدة الخلافات وإصدارها مؤخرًا أغنية تنتقد فيها بيكيه.

ويتحدّث جزء من كلمات أغنية شاكيرا مباشرة عن والدة بيكيه، إذ تقول الأغنية: “لقد تركتني جارة لحماتي”.

المصادر: العربي – ترجمات

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