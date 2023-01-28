الأمن الوطني يصادر أكثر من نصف مليون لتر من النفط المعد للتهريب



تمكن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، من مصادرة أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب.‎

وذكر الجهاز، في بيان أنه “‎استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستمرارا لسلسلة العمليات التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي المشتقات النفطية والمتاجرين فيها بطرق غير شرعية، تمكنت مفارزنا ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة في 7 محافظات من مصادرة أكثر من 500 ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب”.

واضاف البيان، ان “هذه المحافظات (بغداد، النجف الأشرف، كركوك، نينوى، القادسية ،ديالى، وبابل)، كانت تخزن النفط المهرب في عجلات وخزانات تم ضبطها بعد مداهمة أوكار ومستودعات المهربين”.

واوضح، أنه “تم ضبط (20) عجلة والقبض على (29) متهما، وقد جرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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