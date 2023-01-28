الاطار التنسيقي: السوداني سيطيح بـ 4 من وزرائه قريبًا



كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب ثائر مخيف الجبوري عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان الاطاحة بأربعة وزراء في الحكومة خلال ألايام المقبلة .

وقال الجبوري إن “هناك تشخيصا لتقصير بعض الوزراء لم ينجحوا في الأيام السابقة بإدارة وزاراتهم، فبات من الضروري المضي بتغييرهم وستكون أولى الخطوات هي إجراء تعديل بالحكومة يخص اربع حقائب فيها”.

وبين مخيف أن “التغيير ممكن ان يطال المدراء العامين في ذات الوزارات فهم اعمدة الوزارة وجزء من عملية التقصير تكون بسببهم.”

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