السفارة الروسية: إحراق المصحف جرى بتواطؤ مع السلطات الدنماركية

إيهاب مقبل

أدانت السفارة الروسية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تمزيق نسخة من المصحف الشريف وحرقها أمام مبنى القسم القنصلي بالسفارة يوم أمس الجمعة.

وكتبت السفارة على موقعها على الإنستغرام باللغتين الروسية والدنماركية أن «الاستهزاء العلني بمشاعر المؤمنين، والمنظم بالتواطؤ مع السلطات الدنماركية، ليس تعبيرًا عن حرية التعبير والديمقراطية، ولكنه استفزاز فظ وجاهل، ويهدف إلى التحريض على الكراهية بين الأديان والصراع بين الحضارات».

وكان المتطرف الشعبوي، راسموس بالودان، وبحماية من أفراد الشرطة الدنماركية، قدْ أحرق يوم أمس الجمعة ثلاثة نسخ من المصحف الشريف في كوبنهاغن: «نسخة أمام مسجد التوبة أثناء صلاة الجمعة، ونسخة أمام السفارة التركية، ونسخة أمام السفارة الروسية».

وفي سياق متصل، أعلن السفير الإسرائيلي في السويد، زيف نيفو كولمان، على تويتر أن السفارة، وبمساعدة من الجالية اليهودية والسلطات السويدية، أحبطوا مخططًا لإحراق نسخة من التوراة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وكانَ كاتب سويدي من أصول مصرية، أراد إحراق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم اليوم السبت للكشف عن إزدواجية التعامل مع الأحداث. على عكس حرق المصحف الذي يجري في السويد بحماية الشرطة السويدية، لم تسمح السلطات السويدية بإحراقه كما كشفَ عن ذلك أخبار نيكس 24 الألماني.

المراجع:

* بيان السفارة الروسية في كوبنهاغن على الإنستغرام

https://t.me/rusembdk/443

* بيان السفير الإسرائيلي في السويد على تويتر

שמחים שבעקבות פעילות השגרירות אל מול הרשויות השוודיות, ופעילות משותפת עם גורמים בקהילה היהודית המקומית – המארגנים הקיצוניים משכו את הבקשה לקיום ההפגנה בה תכננו לשרוף ספר תורה. https://t.co/a2xsGgRwhE — Ziv Nevo Kulman 🇮🇱 (@zivnk) January 26, 2023

* حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية ممنوع، أخبار نيكس 24 الألماني

انتهى

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