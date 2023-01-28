بومبيو: طهران معقل «القاعدة»… وهكذا قتلنا سليماني

كشف في مذكراته عن «رحلته السرية» إلى كوريا الشمالية تحضيراً لقمة ترمب ـ كيم



السيارة التي كان يستقلها سليماني مشتعلة بعد استهدافها بصواريخ أميركية قبل عامين (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

اعتبر وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو في مذكراته «لا تعطِ أي بوصة، القتال من أجل أميركا التي أحب»، أنَّ النظام الإيراني الذي أسسه الخميني عام 1979 ما هو إلا «تنظيم إرهابي» يتَّخذ «هيئة دولة» لديها «حدود دولية» و«عملة إلزامية»، متهماً إياه برعاية جماعات مثل «حزب الله»، و«الجهاد الإسلامي»، و«حماس»، و«جماعة الحوثي»، سعياً إلى إقامة «هلال شيعي» يشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وذهب بومبيو إلى أنَّه لا فرق بين إيران وتنظيمات مثل «القاعدة» التي يوجد «معقلها الرئيسي في طهران وليس في تورا بورا بأفغانستان».

وكشف تفاصيلَ مثيرة عن عملية صنع القرار الذي أدَّى إلى استهداف قائد «فيلق القدس» لدى «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني وقتله، بعيد وصوله إلى مطار بغداد في مطلع 2020، وضمن ذلك اجتماعات عقدت في منزل ترمب، في مارالاغو بفلوريدا، حيث حضر أيضاً وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي للتوصية بـ«عمل خطير (…) الهدف هو الجنرال قاسم سليماني». وعدد بومبيو «العمليات الإرهابية» التي قام بها سليماني، قائلاً إنه «حان الوقت لوقف حكمه الإجرامي… هذا هدف عسكري مشروع». وكتب بومبيو مفسراً أن «الذهاب إلى هجوم عبر قتل سليماني سيكون حدثاً مزلزلاً. طبيعياً، لأن محاولة استبداله تشبه محاولة تغيير (لوحة أصلية) لرامبراندت (بلوحة مقلدة)». وأكد بومبيو أن ترمب «تفّهم المخاطر الكبيرة، كما فعلنا جميعاً»، مشيراً إلى أن «الوقت حان للضغط على الزناد».

وكشف تفاصيل «مهمة سريّة» قام بها إلى بيونغ يانغ للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي قال له: «حضرة المدير، لم أعتقد أنَّك ستأتي. أعرف أنَّك كنت تحاول قتلي». وردَّ بومبيو مازحاً: «حضرة الرئيس، لا أزال أحاول قتلَك».

وكانَ هذا اللقاء بمثابة ترتيب لاجتماع لاحق عقده ترمب مع كيم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط