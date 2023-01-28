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طائرات تركية تقصف سلسلة جبال متين في دهوك


2023-01-28
أفاد مصدر حكومي في دهوك، يوم السبت، بأن طائرات تركية قصفت سلسلة جبال متين شمال المحافظة.

وقال المصدر، إن طائرات تركية قصفت، اليوم، قمة جبل كورزار ضمن سلسلة جبل متين المطل على ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

واضاف المصدر، ان القصف استهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكوردستاني دون معرفة الخسائر.

وتشن القوات التركية والايرانية هجمات مستمرة “دون هوادة” على اقليم كوردستان، بدعوى “مهاجمة قوى معادية” لها على أرض العراق، في وقت تدعو فيه حكومة الإقليم الى موقف جدي من بغداد والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الهجمات، وتؤكد بأنها لا تسمح بتعرض أمن جيران العراق للتهديد.

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