عالية نصيف تحذّر: نفس الشركة التي نهبت 80 مليون دولار من مشروع محطة عكاز ستستلم مشروع محطة القدس



طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة بالتدخل ومنع توقيع عقد مع شركة فاسدة بقيمة 51 مليون دولار لتطوير محطة القدس الكهربائية، مبينة ان الشركة ذاتها احيل اليها سابقاً مشروع محطة عكاز بكلفة 80 مليون دولار بينما العمل الذي أنجزته لم يتجاوز ٢٠ مليون دولار.

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك محاولات وإصرار عجيب من قبل الوكيل (ع) وبعض الأشخاص لإبرام عقد مع شركة عراقية بقيمة 51 مليون دولار لتطوير محطة القدس، وذلك رغم اعتراضات المهندسين المختصين بالمحطة وتأكيدهم بأن العملية غير مجدية ولا توجد حاجة إليها مطلقاً لأن العمل ممكن أن يتم بتغيير بعض الأسلاك وإجراء إصلاحات بسيطة ممكن ان تنجز على مستوى المحطة “.

وأوضحت :” ان الشركة الفاسدة التي أحيل اليها المشروع هي نفس الشركة التي احيل اليها مشروع إعادة تأهيل محطة عكاز بشكل احتكاري وبعيداً عن الأضواء، حيث قامت شركة (جي اي) بتزويدهم برسالة اعتبرها البعض رسالة دعم، وبذلك نهبت الشركة 80 مليون دولار من الدولة من خلال مشروع عكاز بينما العمل الذي تم انجازه لم يتجاوز 20 مليون دولار “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل هيئة النزاهة وإيقاف الهدر بالمال العام، وفتح تحقيق وإحالة المتورطين فيه الى القضاء واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً “.

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