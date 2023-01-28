في محافظتين.. حادث سير يوقع خمسة ضحايا بينهم منتسبون في الحشد وانتحار شاب بظروف غامضة



افادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بمقتل واصابة خمسة أشخاص على الأقل بينهم منتسبون في قوات الحشد الشعبي بحادث سير قرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وانتحار شاب لأسباب غامضة في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى إن “شخصين على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بينهم منتسبون في الحشد الشعبي بحادث سير مروع وقع على طريق موصل-تكريت”، مبينا أن “الحادث وقع بسبب السرعة، فيما هرعت قوة امنية لنقل المصابين الى مستشفى قريب وجثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي”.

وفي السياق أوضح مصدر في محافظة ديالى إن “شابا يبلغ من العمر 22 عاما أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في ناحية جديدة الشط، 25 كم شمال غرب بعقوبة”.

وأضاف المصدر ان “قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته الغامضة فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي”.

وتشهد ديالى حوادث انتحار مستمرة بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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