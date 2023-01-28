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نتانياهو: الحكومة اتخذت قرارات للرد على هجوم القدس الشرقية


نتانياهو تفقد موقع الحادث تحت حراسة مشددة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الحكومة اتخذت قرارات بشأن “الردود” على الهجوم الذي وقع في القدس الشرقية الجمعة، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأضاف نتانياهو في تصريحات تلفزيونية عقب الهجوم، أن القرارات التي اتخذت ستعرض على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر).

قال نتانياهو الذي تفقد موقع الحادث: “نحن أمام واحدة من العمليات الصعبة التي شهدناها في السنوات الأخيرة. أثمن قوات الأمن التي ردت بسرعة”.

وتابع: “يجب العمل بإصرار وهدوء أعصاب. أدعو المواطنين للتريث. اتخذنا عدة قرارات حول خطوات فورية الليلة”.

وقتل مسلح ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصاب آخرين، في كنيس يهودي على أطراف القدس الشرقية، الجمعة.

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