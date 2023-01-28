نيجيرفان بارزاني يبحث مع أردوغان أوضاع كوردستان والعراق وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن الحدود



وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس, في زيارة إلى أنقرة، حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم،: فقد جرى خلال اجتماع بحث علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان خاصة بعد مباشرة الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة مهامها، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما وفرص تعاون العراق وإقليم كوردستان مع تركيا في مجال الطاقة.

وأكد الجانبان على الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات إقليم كوردستان وتركيا في المجالات كافة وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والإفادة من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون المشترك بين العراق وإقليم كوردستان وبين تركيا في مجال الطاقة لملء الفراغ والحاجة الحالية في العالم وخاصة أوروبا في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي.

وفي محور آخر للاجتماع، تم بحث أهمية توطيد تعاون وتنسيق العراق وإقليم كوردستان مع تركيا لحماية أمن الحدود، وأحدث تطورات الحرب ضد الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

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