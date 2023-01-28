: وجهة نظر ::

هل بدأت الحرب العالمية الثالثة؟

بقلم الدكتور نجم الدليمي

يمكن القول، ان يوم 25\كانون الثاني \ 2023، هو بداية اعلان الحرب العالمية الثالثة الجنونية ضد روسيا الاتحادية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد الشعب الروسي والدونباسي والزابوروجي والخيرسوني ، واصبح حديث الرئيس الاميركي بايدن بدعم اوكرانيا بالدبابات الحديثة من اجل تحقيق الهزيمة العسكرية للشعب الروسي والدونباسي وبشكل علني .

ان شولز هو الوريث الشرعي لنهج المانيا النازية التي اشعلت الحرب العالمية الثانية ضد الشعب السوفيتي للمدة( 1941-1945) وقدم الشعب السوفيتي من اجل تحقيق الانتصار الحقيقي والكبير ما بين 27-30 مليون شهيد. اليوم شولز النيونازي يلتحق بنهج هتلر بقيامه ارسال دبابات المانية للنظام البنديري \ الارهابي في اوكرانيا، وان هذا الموقف من قبل شولز هو موقف فيه نوع من الغباء السياسي وووو،لان الدبابات والمدرعات الالمانيه ودخولها من جديد في الارض الروسية له معني سلبي كبير على نفوس الشعب الروسي والدونباسي والزابوروجي والخيرسوني اي عودة النيونازية \ النيوفاشية من جديد في ضد الشعب الروسي ووو،

لقد فقد النظام البنديري \ الارهابي في اوكرانيا للمدة من شباط \ 2022 ولغاية كانون الثاني \ 2023 نحو7607 دبابة عسكرية…. منها ما بين 1700 -1800 دبابة جمعتها اميركا من مختلف دول العالم وحصة الاسد من دول اوربا الشرقية سابقاً. اليوم تمارس اميركا ضغوطات عديدة على المانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول حلف الشر، الناتو من ان يقوموا بارسال دبابات عسكرية للنظام البنديري \ الارهابي في اوكرانيا في عيد ميلاد هتلر الصغير زيلينسكي المتهم بتعاطي المخدرات، وتشير التقديرات ان اجمالي عدد الدبابات التي سوف يتم ارسالها الى كييف ما بين200-250، والتقدير الاخر ما بينوا 250-300 دبابة من اجل الحاق الهزيمة العسكرية بروسيا الاتحادية حسب وجهة نظر صقور الادارة الامريكية؟

ان هذه الدبابات يمكن ان يطلق عليها خلطة العطار، لان الدبابة الالمانيه تختلف عن الدبابة الفرنسية، وعن الدبابة الاميركية ولكل دبابة مواصفات خاصة بها ناهيك عن غياب الفريق العسكري الذي يقود الدبابة، المحروقات ووووو ثم من الغباء السياسي والعسكري في الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية لان هذا العدد سوف لن يغير شيئ في ارض المعركة في الواقع الموضوعي فالدبابات تحتاج غطاء جوي، وتحتاج مدفعية ووووو وهذا غير متوفر لغاية الآن؟. لا يمكن تحقيق النصر العسكري على روسيا الاتحادية من قبل الناتو وهذه هي الحقيقة الموضوعية.

ان هذه الصفقة من الدبابات والمدرعات الغربية مصيرها الفشل المؤكد، ولكن وهذا ما اعتقده، سوف تقوم اميركا بدفع المانيا وفرنسا وبريطانيا وبولونيا وجمهوريات البلطيق ووو،بإرسال جيوشهم وطائراتهم بالمشاركة الفعلية في الحرب الاميركية الاوكرانية ضد شعب الدونباس والشعب الروسي، وهذه هي اخر حلقة لدى صقور الادارة الامريكية من اجل اشعال الحرب الكونية الثالثة، وهنا لا يوجد احد من ان يقول لن يتم استخدام السلاح النووي؟ اذا اندلعت الحرب الكونية الثالثة سوف يتم استخدام كافة الاسلحة، بمافيها النووية، لانها تصبح مصيرية وان صقور الادارة الامريكية يعتقدون انهم بعيدون عن مسرح العمليات العسكرية في الحرب العالمية الثالثة اذا اندلعت، وفهم واهمون لان روسيا الاتحادية تملك كافة انواع الاسلحة التي تصل لاي نقطة في العالم،، وان الفكرة التي يطرحها سكرتير الناتو وهي الحرب هي الطريق للسلام وفق مفهوم الناتو ويقصد دعم اوكرانيا عسكرياً وتفوقها على روسيا الاتحادية هي الحل….،

ان العداء للشعب السوفيتي، وللشعب الروسي الان هو ذلك العداء الذي يكمن في عقول النخب الحاكمة قبل ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى والاتحاد السوفيتي للمدة 1917 -1991، والعداء اليوم للشعب الروسي .ان الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية يعيشون ازمة عامة وشاملة، شملت جميع المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية والعسكرية والمالية والاخلاقية وووو فلا يوجد مخرج من وجهة نظرهم الا اعلان الحرب على الشعب الروسي وتقويض وتفكيك روسيا الاتحادية والاستحواذ على ثروات الشعب الروسي والدونباسي والزابوروجي والخيرسوني المادية والبشرية، ولكن هذا سوف لن يتحقق اصلا، روسيا الاتحادية تمتلك قوة عسكرية كبيرًة سلاح حديث ليس لدى الغرب مثله. فالحرب وفق عدة معطيات متوفرة وتتحمل واشنطن ولندن والناتو… بالدرجة الأولى مسؤولية ذلك اذ اندلعت هذه الحرب الجنونية الكونية.

عن حق عندما قال لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الاتي :؛

* مثلما حشد نابليون كل اوربا او تقريباً ضد الامبراطورية الروسية والنتيجة معروفة.

* مثل هتلر غزا واطلق النار على معظم دول الاتحاد ضد الاتحاد السوفيتي. (1941-1945).

* والان ايضاً شكلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا من جميع الاوربين تقريباً وتشن حربا وكالة ضدنا.

ان من اخطر نتائج الحرب الاميركية الاوكرانية ضد شعب الدونباس والشعب الروسي هو ان دول الاتحاد الاوربي قد تحولت الى مستعمرة اميركية تنفذ توجيهات الادارة الامريكية ، واصبحت روسيا الاتحادية هي العدو الرئيس لدول الاتحاد الأوروبي اي ان اميركا خلقت عدوا وهميا لدول الاتحاد وهو روسيا الاتحادية لان اميركا لا يمكن ان تحافظ على وحدتها وتطورها الا من خلال خلق عدوا وهميا وهو روسيا الاتحادية، ونعتقد سوف يخسر صقور الادارة الامريكية رهانهم. نعتقد، من الضروري ان تتخذ موسكو اجراء جاد وهو قطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا شولز وبولونيا…. كقرار يتلائم مع موقف شولز الذي اصبح تابعاً ومنفذا لتوجيهات بايدن، والمضحك المبكي ان دول الناتو تقدم قسم من دباباتها الى اوكرانيا، وعليها ان تقوم بطلب من اميركا لشراء الدبابات والمدرعات الاميركية، هنا يكمن بيت القصيد المجمع الحربي الصناعي الامريكي هو الرابح.

ان شولز قد خرق الدستور الالماني في ارسال الدبابات والمدرعات الالمانيه ، اين الشعب الالماني من هذا الخرق للدستور؟ ، وان غورباتشوف الخائن والعميل الامبريالي وبوريس يلسين المخمور دائماً ايضاً يتحملون مسؤولية كل ما حدث ويحدث في العالم منذ عام 1991 ولغاية الان. (( نهنئ)) البيرويسترويكين الذين ساندوا الخائن والعميل الامبريالي غورباتشوف وياكوفلييف وشيفيرنادزة ويلسين وكرافجوك ووووو في تفكيك الاتحاد السوفيتي لصالح قوى الثالوث العالمي. الحرب العالمية الثانية بدأتها المانيا النازية واليوم تقوم بنفس الدور القذر في احتمال كبير اشعال الحرب الكونية الثالثة المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآة كثيرة حول ذلك؟ .

كانون الثاني \ 2023

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