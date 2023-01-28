7 قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس

قالت الخارجية الإسرائيلية إن 7 قتلى و10 جرحى سقطوا جراء عملية إطلاق نار بالقدس مساء اليوم الجمعة، متراجعة عن إحصائية أوردتها بمقتل 8 أشخاص.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحد منفذي إطلاق النار قتل، مضيفة أن الشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في هذه العملية.

بينما قالت شرطة الاحتلال إنها قتلت منفذ العملية التي وقعت في منطقة النبي يعقوب شمالي القدس المحتلة.

بدورها، ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق النار بالقدس.

ولم تتبن أي جهة بعد المسؤولية عن عملية إطلاق النار.

ويأتي هذا بعد يوم من عملية نفذها جيش الاحتلال بمخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، وقد توعدت فصائل المقاومة بالرد عليها.

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