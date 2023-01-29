ائتلاف النصر ينفي إدعاءات بومبيو بزيارته للعبادي في بغداد



نفى ائتلاف النصر، اليوم السبت، إدعاءات وزير الخارجية الأميركية السابق “مايك بومبيو” بشأنه زيارته لرئيس الائتلاف حيدر العبادي في بغداد.

وذكر الائتلاف، في بيان : “ننفي جملةً وتفصيلاً ما نسب إلى وزير الخارجية الأميركية السابق “مايك بومبيو” من إساءة بحق العبادي، ويعدّها جزءاً من الصراع الأميركي الحزبي الداخلي”، مبينا: “وعلى حد تعبير حاكمة كارولينا “نيكي هيلي”: أنّ مذكرات بومبيو “أكاذيب وقيل وقال”.

وأضاف، أن “ادعاءات “بومبيو” التي نقلها على لسان العبادي محض افتراء”.

وتابع: “وأدناه مراجعة للتاريخ يثبت بطلان ادعاء بومبيو:

– اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة P5+1 مع إيران في 18 أكتوبر 2015. ونتيجةً لذلك، تم رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في 16 يناير 2016.

– في 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.

– أعادت الولايات المتحدة العمل بالعقوبات في نوفمبر 2018، ووسعتها في 2019 و2020 لتشمل القطاع المالي الإيراني، والذي تطرق إليه بومبيو لم يكن موجوداً أصلاً في عام 2017، حيث لم تكن هناك عقوبات في الجانب المالي لتجهيز الكهرباء من إيران، والعقوبات لم تفرض مرة أخرى إلا في نهاية عام 2018، فكيف طلب بومبيو ذلك والعقوبات لم تكن موجودة أصلاً!! فضلاً عن أن بومبيو لم يز العراق في 2017، بل زار العراق في بداية 2019.

وتابع الائتلاف: “ما ذكره بومبيو مخالف للحقائق ولسير الأحداث، وهي محض أكاذيب مسيئة للمسؤولين الأميركيين قبل أن تكون مسيئة للمسؤولين العراقيين”.

وأردف: “تخرصه بأنّ سليماني يهدد أعلى سلطة في العراق هو تبرير لعملية الاغتيال التي تمثل اعتداءً على السيادة العراقية، ونتحدى أي مؤسسة أميركية توثيق هذه الإدعاءات رسمياً، علماً أنّ جميع اللقاءات يتم أرشفتها”.

واكمل: “لقد برهنت سنوات إدارة الحكم 2014-2018 أنها كانت غير خاضعة للمحاور الإقليمية والدولية، واستطاعت أن توظف التناقضات لصالح العراق بإدارة الحرب والسلام، وأنّ مَن يخاف لا يقود بلداً وينتصر، وقد انتصرنا بهمة الشعب وحكمة الإدارة والقيادة لمعاركنا ضد الإرهاب والتقسيم والافلاس والتبعية”.

وختم الائتلاف، بالقول: “في الوقت الذي نكذّب ما نسب إلى “بومبيو” بحق رئيس وزراء العراق الأسبق العبادي، فإننا ندين وبأشد العبارات هذه الإساءة الوطنية للعراق، ولا نجد تفسيراً لها”.

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