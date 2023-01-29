البنك المركزي العراقي يوسّع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين



2023-01-29

وجَّهَ البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

ووجّه البنك كذلك في بيان اليوم، بأن يكون استقبال الطلبات صباحًا ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين.

وأوضح البيان أنّ بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة) .

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