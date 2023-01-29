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المسيرة الموحدة التي نظمتها مدرسة الامام الخالصي

بقيادة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) وبمشاركة الدكتور احمد عقل السفير الفلسطيني في العراق، والتي ضمت أهالي الكاظمية والاعظمية وضواحي بغداد، والعديد من شيوخ ووجهاء بغداد، استنكاراً للجرائم البشعة المتكررة للإساءة للقرآن الكريم وانتهاك حرمته، واستنكاراً للجرائم التي لا زالت تُرتكب بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
https://youtu.be/







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