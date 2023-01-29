“بعد ان تعمد الاساءة لمحافظتي البصرة وذي قار” النائب علي شداد يستنكر التصريحات المشينة للمدعو عماد باجلان

استنكر النائب “علي شداد” التصريحات المشينة التي اطلقها المدعو عماد باجلان والتي وصف فيها محافظة البصرة بالصومال ومحافظة ذي قار بــموريتانيا في اساءة واضحة ومتعمدة لهاتين المحافظتين واللتان تعتبران من اهم المحافظات في العراق” .

وقال “شداد” ان اساءة المدعو عماد باجلان تنم عن روح الحقد الدفين الذي يكنه بعض الساسة الكرد للعراق عموما ولمحافظات الجنوب على وجه الخصوص” مطالبا باتخاذ اجراءات قانونية بحق هؤلاء الاشخاص وكل من تسول له نفسه المساس باي مدينة او بقعة من ارض العراق” .

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