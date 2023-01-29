بعد نزاع “دامي”.. وزير الداخلية يوجه بتفتيش “الفضيلية” واعتقال أطراف المشاجرة



أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتفتيش منطقة “الفضيلية” جنوبي العاصمة بعد نزاع عشائري “دامي” خلّف قتلى وجرحى.

وذكر المصدر أن “وزير الداخلية وجه بتفتيش المنطقة من جديد وأمر باعتقال كل المتسببين بالمشاجرة العشائرية”.

وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة منتسب امن نتيجة الاشتباكات العشائرية المسلحة التي شهدتها منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر، إن “النزاع العشائري ضمن منطقة الفضيلية، نتج عن مقتل شخص من طرفي النزاع، واصابة منتسب في الشرطة الاتحادية أثناء دخول القوة لفض النزاع”.

وبين المصدر، أن “ناقلات مدرعة تابعة لعمليات بغداد دخلت إلى مكان النزاع وباشرت المداهمة والتفتيش”.

وأفادت الشرطة العراقية، فجر السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد، بين عشيرتي “كعب”، و”العكيل”، حيث استخدم الجانبان خلال الإشتباكات التي دارت بينهما مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.

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