ترحيب امريكي بريطاني باجتماع السليمانية: بالعمل معاً يمكن بناء إقليم كوردستان أكثر تطوراً



رحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، السبت بالمحادثات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين.

القنصلية الأمريكية في أربيل ، قالت في تغريدة على حسابها في تويتر ، : “نرحب بخطوات إصلاح العلاقات الداخلية التي يتخذها شركاؤنا في حكومة إقليم كوردستان من أجل مصلحة شعبهم”.

وأردفت “بالعمل معاً يمكن بناء إقليم كوردستان أكثر تطوراً”.

وتابعت ، أن “البيت الموحد يزدهر دائماً”.

بدورها ، قالت القنصلية البريطانية في أربيل ، في تغريدة على تويتر ترحب المملكة المتحدة بمحادثات اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني”. وأضافت ” خطوة أولى مهمة لإيجاد أرضية مشتركة لصالح إقليم كوردستان”.

مشيرة ” نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن القضايا الرئيسية في الاجتماع المقبل”.

هذا وكان وفدا الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي والوطني الكوردستانيين اجتمعا ، السبت ، في مدينة السليمانية وأصدرا بياناً مشتركاً عقب الاجتماع.

وذكر البيان ، أن “وفدين رفيعي المستوى من المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني التقيا في السليمانية السبت لمناقشة الوضع السياسي في إقليم كوردستان.”

وأضاف البيان ، أنه ” تم استعراض الأوضاع العامة والمستجدات المحلية والإقليمية وتعليقات الجانبين على مختلف القضايا المتعلقة بالاتفاق السابق بين الجانبين”.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للحزبين في المستقبل القريب، وفقا للبيان.

وضم وفد الديمقراطي الكوردستاني كلا من: جعفر أيمينكي، ومحمود محمد، وهيمن هورامي، وبيشتوان صادق، و أوميد صباح بينما ضم وفد الاتحاد الوطني كلاً من قوباد طالباني، ودرباز كوسرت ، وآسو مامند، ودارا رشيد، وأمين بابا شيخ.

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